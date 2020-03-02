2020/03/02 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، اليوم الاثنين، عن قرب طرح مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة للقراءة الأولى، مبينا أن القانون سيسمح للطلبة بالحصول على مقاعد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال المكصوصي، إن “الأيام المقبلة ستشهد طرح مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة للقراءة الأولى داخل مجلس النواب”، مشيرا إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: قانون الكلية التربوية المفتوحة سيسمح للطلبة بالحصول على مقاعد بالتعليم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: قانون الكلية التربوية المفتوحة سيسمح للطلبة بالحصول على مقاعد بالتعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).