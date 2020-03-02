وزارة الصحة تعلن اكتشاف حالتين جديتين مؤكدتين بفيروس كورونا في الرصافة ببغداد

2020/03/02 | 12:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في الرصافة ببغداد، مشيرة الى ان كلا المصابين كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد.

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