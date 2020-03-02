رجل دين مسيحي لـ”العهد نيوز”: الحشد يشاركنا في اعيادنا وطقوسنا بخلاف الاعلام المغرض الذي يروج ضده

2020/03/02 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القس الخوري قرياقوس، رجل الدين المسيحي اليوم الاثنين، بان الحشد الشعبي يشاركنا في احتفالاتنا وطقوسنا بعكس ما يروج له الاعلام الامريكي الماجور.وقال قرياقوس لـ”العهد نيوز” بان “الحشد الشعبي يشاركنا في مناسباتنا وطقوسنا واعيادنا منذ تحرير بلداتنا والى الان بخلاف ما يروج له الاعلام الماجور”.واضاف بان “الحشد الشعبي من ضمن القوات الامنية المتواجدة […]

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