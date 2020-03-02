جبهة الإنقاذ والتنمية تدعو القوى السياسية إلى إعادة النظر بمنهجها

2020/03/02 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت جبهة الإنقاذ والتنمية، القوى السياسية الى اعادة النظر بمنهجها بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.

وقالت الجبهة في بيان، انها دعمت تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن املاءات الأحزاب ومصالحها تلك المعلن عنها أو السرية، وكان الدعم لتشكيل حكومة برئاسة محمد توفيق علاوي تأكيدا للمبدأ، بعيدا عن أية مصلحة سوى مصلحة العراق وشعبه الكريم.

وأكدت الجبهة ان ما حصل مع علاوي يشير الى ازمة مستحكمة، ومشكلة صريحة من الواجب مواجهتها، والبحث عن منهج يتجاوز الاطر الحزبية والطائفية والعرقية للاستجابة الى ارادة الشعب وحراكه المضحي.

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