علاوي: مفاوضات تشكيل الحكومة اصطدمت بأمور لا تمت الى قضية الوطن بشيء |فيديو

2020/03/02 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محمد توفيق علاوي خلال كلمة له أن عدم تشكيل الحكومة جاء بسبب الضغوط التي مورست عليه من قبل الكتل السياسية الغارقة بالفساد لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة، مشيرا الى أن مفاوضات تشكيل الحكومة اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن ومصلحته بشيء.

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