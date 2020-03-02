مقتدى الصدر: حب العراق أوحى إلى علاوي بالانسحاب

2020/03/02 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

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وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، رسالة الى محمد توفيق علاوي، بعد تقديم الاخير اعتذاره عن تشكيل الحكومة

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، أن حب العراق أوحى إلى علاوي بالانسحاب، متسائلا: إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن، يتلاعبون بمصادر الشعب، وإلى متى يبقى العراق أسير ثلة فاسدة، وإلى متى يبقى بيد قلة تتلاعب بمصيره، ظانين حب الوطن وهم عبيد الشهوات.

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