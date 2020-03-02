مساعد مدرب الزوراء يؤكد جاهزية الفريق لمباراته ضد أمانة بغداد

2020/03/02 | 12:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد المدرب المساعد لكرة الزوراء احمد خضير الاثنين استعداد فريقه لكسب التقاط الثلاث في مباراته الثالثة التي ستجمعه مع مضيفه امانة بغداد لحساب الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.وقال خضير لـ"كلكامش برس" ان "فريقه جاهز لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في حصد النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري".واضاف ان "الزوراء سيخزض مباراة صعبة ضد فريق مميز لكن طموح النوارس ستجنبهم هذه العقبة".وبين خضير ان "غياب الجماهير عن المدرجات بسبب تفشي فايروس كيرونا في بغداد بالتاكيد يعد امرا مؤثرا سيما على فريقه الذي يمتلكةقاعجة جماهيرية كبيرة".يذكر ان نادي الزوراء نجح بحصد ست نقاط في المباراتين التي خاضها امام الطلبة والكهرباء.

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