تحالف سائرون يصدر بيانا بخصوص إعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة

2020/03/02 | 12:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدر تحالف سائرون، الاثنين، بيانا بخصوص إعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.وذكر بيان التحالف: "بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة بسبب الضغوط السياسية التي مورست عليه من اجل تنفيذ اجندة معينة لاتتناسب مع الوعد الذي قطعه على نفسه (بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الالتزامات الحزبية لكي تنفذ مطالب الشعب وتنقذ البلاد من الانزلاق للمجهول )".وأضاف، أنه "وفي خضم هذه الاحداث المتسارعة ومع ارتفاع صوت الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة مقدما الاف التضحيات بين شهيد وجريح وعجز مجلس النواب عن عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة بسبب الاصطفافات السياسية التي عرقلت انعقاد الجلسة تعرب كتلة سائرون النيابية عن موقفها الثابت والمبني على معطيات وطنية و واقعية المتمثل بضرورة اختيار شخصية وطنية مستقلة وان يمنح الحرية الكاملة دون تدخل من اي طرف داخلي او خارجي لتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب العراقي وتقوم بمهامها الاساسية والضرورية وفي مقدمتها اعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة وخصوصا الامنية منها وكشف جميع ملفات الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين وحصر السلاح بيد الدولة والتهيؤ الى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن هيمنة السلطة والمال والقوة لتكون معبرة عن ارادة جميع ابناء الشعب العراقي".وتابع البيان، أن "كتلة سائرون النيابية تدعو جميع الكتل السياسية الى التعامل بروح المسؤولية مع هذه اللحظات التأريخية وان تكون مصداقا لشعاراتها الاعلامية التي ترفعها بين الحين والاخر والتي تدعي فيها وقوفها مع الشعب العراقي وتخليها عن المحاصصة والمكاسب السياسية وان لاتبقى رهينة التغانم السياسي من خلال اصرارها على فرض قناعتها ورؤيتها الاحادية بما ينسجم مع مصالحها الحزبية".وبينت الكتلة، بحسب البيان، أن "الاختناق السياسي الذي يمر به العراق يحتاج الى نوافذ صدق وايثار تنعش جسد الوطن قبل ان تذهب الامور الى المجهول وحينها ستكون الخسائر كبيرة والجراح عميقة والتأريخ لن يرحم الذين تسببوا بكل هذا الخراب".

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