2020/03/02 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التطورات السياسية الأخيرة وتفاقم المشاكل الأمنية والصحية والاقتصادية والخدمية واتساع الخلافات السياسية والجدل القائم على الساحة العراقية سيما بعد انسحاب رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي، أكد سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد على أهمية توحيد جهود كافة الأطراف والشركاء وتغليب المصلحة الوطنية العليا ، والعمل بجد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: ندعو إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: ندعو إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).