2020/03/02 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ الانبار علي فرحان، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة عدا الخدمية منها.وبحسب وثيقة ، فأن تعطيل الدوام سيكون اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية يوم الخميس المقبل وذلك “لمقتضيات المصلحة العامة”.وكان محافظ الانبار وجه امس بتعطيل الدوام الرسمي في ثلاث دوائر بالمحافظة الى نهاية الاسبوع الحالي بسبب كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعطل الدوام الرسمي في جميع دوائرها عدا الخدمية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعطل الدوام الرسمي في جميع دوائرها عدا الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).