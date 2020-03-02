الصحة تكشف عن إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/02 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد في الرصافة ببغداد، كلاهما كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد..

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تمت متابعة المصابين من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً يرقدان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي".

واكدت الوزارة اتخاذها "كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

ودعت الوزارة، "كافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد كما تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى"

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