عبدالامير الركابي - (1) تشرين : الثورة وقرآنها/2

2020/03/02 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي (1)تشرين: الثورة و"قرآنها"/2عبدالاميرالركابي ثائر"اخر الزمان" الرافديني في ساحتي الحبوبي السومرية وفي التحرير في بغداد، وكل الساحات على امتداد ارض السواد، مكتوب له ولزوم عليه ان يري ذاته ويميط اللثام عنها وعن مكنونها التاريخي، فيهدي العالم والبشرية بمجموعها حقيقة وسر وجود الكائن الحي على كوكب الأرض، هكذا هو قد وجد، وبهذه الاشتراطات، بصفته بؤرة ومنطلق الاليات التحولية على مستوى الكوك......

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