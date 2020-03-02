تغييرات في برنامج توطين اللاجئين الامريكي

2020/03/02 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لموقع (سنتر ايمغرايشن) الامريكي المعني بشؤون الهجرة واللجوء، بأن ادارة الرئيس الامريكية اتخذت المزيد من الاجراءات المشددة التي سيتم تنفيذها لاعادة التوطين اللاجئين في السنة المالية 2020.وذكر التقرير، أن ” البرنامج الجديد لادارة ترامب خفض عدد اللاجئين الى الحد الادنى والبالغ 18 الف شخص فقط مقابل 30 الفا العام الماضي مع وضع […]

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