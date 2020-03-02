2020/03/02 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارسلت وزارة المالية الاتحادية يوم الاثنين مبلغا قدره 553 مليار دينار عراقي الى فرع البنك المركزي في اقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

وتفيد المعلومات الورادة لشفق نيوز، ان المبلغ المرسل سيودعه فرع البنك المركزي في حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم لتوزعها على جزء من الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية ترسل قرابة 500 مليار دينار لإقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية ترسل قرابة 500 مليار دينار لإقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).