الصحة تعلن تسجيل حالتي اصابة جديدتين بكورونا في بغداد

2020/03/02 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاثنين عن اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في بغداد (الرصافة)، كلاهما كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم انه تمت متابعة المصابَين من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي.

واضاف انه تؤكد وزارة الصحة والبيئة اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد كما تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.

وبهذا يرتفع عدد الاصابات في بفيروس كورونا في العراق الى 21 مصابا 10 في العاصمة بغداد، و5 في كركوك، و4 في السليمانية و حالة واحدة في بابل وجميعهم كانوا في زيارة الى ايران وعادوا الى البلاد مؤخرا.

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