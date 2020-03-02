صحة بغداد تؤشر تدهور الصحة لحالتي اصابة بكورونا وتوثيق ضعف بالوقاية

2020/03/02 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشرت صحة بغداد الكرخ يوم الاثنين تدهور الحالة الصحية لمصابتين بفيروس كورنا المستجد.

وقالت الصحة في بيان اليوم ان أربع حالات مصابة بفيروس كورونا هي بصحة جيدة ومهيأة لمغادرة المستشفى لكن بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية.

واضافت "الحالتان الخامسة والسادسة لامرأتين بعمر 72 سنة و65 سنة تعانيان من أمراض مزمنة وأمراض سابقة وهما اليوم بحالة جيدة وتتحسنان تدريجياً".

من جهته شدد فاضل الغراوي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بضرورة متابعة الجهات الحكومية والساندة لها للواقع الصحي والخدمي في مخيمات النزوح الواقعة ضمن الحدود الادارية في محافظاتهم ،

وقال الغراوي، في بيان ان فرق الرصد في مفوضية حقوق الانسان وثقت ضعف الاجراءات الصحية والوقائية من انتشار فايروس كورنا في مخيمات النازحين .



مما يتطلب من وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني بالقيام بحملة لتعفير كافة مخيمات النازحين ترافقها حملة توعية للوقاية من انتشار فايروس الكورونا بين النازحين .

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