الحداد يدعو لحوار وطني بمشاركة ممثلي المتظاهرين للخروج من ’’أزمة تشكيل الحكومة’’

2020/03/02 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الثاني لرئاسة البرلمان، بشير الحداد، الاثنين (02 آذار 2020)، إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ظل التطورات السياسية الأخيرة وتفاقم المشاكل الأمنية والصحية والاقتصادية والخدمية واتساع الخلافات السياسية والجدل القائم على الساحة العراقية سيما بعد انسحاب رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد على أهمية توحيد جهود كافة الأطراف والشركاء وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بجد من أجل الحفاظ على البلد واستقرار العملية السياسية لتجاوز هذه الأزمة والتهيئة للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات مبكرة".

واضاف البيان انه "في حالة تفاقم الأوضاع وانهيار العملية السياسية والسلم المجتمعي فإن الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته"، داعيا إلى "حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة فاعلة لممثلي ساحات التظاهرات للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، وتجاوز الخلافات وتعزيز اللحمة الوطنية بما يحقق الشراكة الوطنية الحقيقية، والتعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واستمرار عمل مجلس النواب للإسراع في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والصحي وتفادي الأزمات والمشاكل".

بغداد اليوم- خاص

اتهم القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (02 آذار 2020)، أطرافاً سياسية بالوقوف ضد التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وذلك لرفضه اشراكهم بعملية اختيار كابينته الحكومية، على حد قوله.

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بغداد اليوم- بغداد

علقت كتلة سائرون النيابية، المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (02 آذار 2020)، على اعتذار رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكدت موقفها بشأن مواصفات المكلف الجديد وعدم التدخل بت

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية، الاثنين (02 آذار 2020)، حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين ‏آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية

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