الصحة تؤكد اكتشاف اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في الرصافة

2020/03/02 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (2 آذار 2020)، عن حالتين جديدتين مؤكدتين مصابة بفيروس &qu...





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