مديرية مقاتلة الدروع بالحشد تعلن مشاركتها بعملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الكبرى

2020/03/02 | 12:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مقاتلة الدروع، الاثنين، عن مشاركتها بعملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الكبرى.وقالت المديرية في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان “الكتيبة الاولى في المديرية شاركت في عمليات تطهير منطقة الحضر وجسر العقارب ومطار جنيف متجحفلة مع اللواء 44 بالحشد الشعبي”.وأضافت المديرية ان “الكتيبة الثانية في المديرية شاركت في عملية تطهير منطقة العيث

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