الكشف عن “خسائر فادحة” لشركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب “كورونا”.. ومطالبات بتدخل عاجل

2020/03/02 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن تكبد شركات الطيران في الشرق الأوسط خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الان بسبب تفشي فيروس “كورونا”.وقال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد لإفريقيا والشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، أنه من “المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع […]

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