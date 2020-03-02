2877 مبنى تراثي غير معلن عنه في العراق

2020/03/02 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير عام دائرة التراث اياد كاظم عن إعداد المباني التراثية في بغداد والمحافظات و البالغ عددها ٥٩٤٨ مبنى تراثي، المعلن منها ٣٠٧١ و غير المعلن ٢٨٧٧ مبنى .وقال كاظم في تصريح صحفي، أن الملاكات العاملة في دائرة التراث مستمرة في عملها المسحي للمباني التراثية وفق المواصفات و شروط التصنيف لها، مؤكداً أن من […]

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