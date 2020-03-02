2020/03/02 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة مطار بغداد تؤكد فحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً والمحظور دخول رعاياها الى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة مطار بغداد تؤكد فحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً والمحظور دخول رعاياها الى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة مطار بغداد تؤكد فحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً والمحظور دخول رعاياها الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).