الأردن يستورد 294 ألف برميل نفط عراقي خلال شباط

2020/03/02 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استورد الأردن 294 ألف برميل نفط عراقي خلال شهر شباط الماضي.

وأوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الكميات تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يومياً".

واستورد الأردن 380 ألف برميل نفط عراقي خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري.

واستورد الأردن 1.136 مليون برميل نفط عراقي خلال عام 2019، منها 360 ألف برميل خلال شهر كانون الأول 2019.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الجانب العراقي قد بدأت مطلع أيلول من العام الماضي العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.

وبدأت مطلع أيلول من العام الماضي عملية تحميل أولى شاحنات النفط الخام العراقي المصدر إلى المملكة براً بواقع 10 آلاف برميل يومياً، بأسعار تعادل سعر خام برنت تحسم منها تكلفة النقل وفرق المواصفات.

ووقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم، في شهر شباط من العام الماضي، تستورد بموجبها الأردن النفط الخام العراقي "نفط خام كركوك" لتلبية جزء من احتياجاته السنوية.

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