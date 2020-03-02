السجن المؤبد لمدير مصرف الرافدين فرع الخالدية

2020/03/02 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين ‏آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية وفرع العابد.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان “الحكم اتى جراء تلاعبهم ‏بحسابات وقوائم المتقاعدين، ومن ثم قيامهم بمحاولة سد النواقص المالية التي حصلت ‏على اثر […]

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