مصرع تسعة اشخاص بحادث سير مروع شمال ذي قار

2020/03/02 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع تسعة أشخاص بحادث سير مروع شمال المحافظة‎.‎ وقال المصدر، إن “تسعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم بين عجلتين الاولى حمل والاخرى ‏بهبهان، وقع فجر ‏اليوم على الطريق العام الرابط بين قضاء قلعة سكر وقضاء الفجر شمال محافظة ذي قار”.‏ واشار الى ان”سيارات الاسعاف وصلت لمكان […]

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