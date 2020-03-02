2020/03/02 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام شهر حزيران المقبل موعداً لإقامة بطولاته في بغداد والسليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد بناء الأجسام يحدد حزيران المقبل موعداً لعودة بطولاته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد بناء الأجسام يحدد حزيران المقبل موعداً لعودة بطولاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).