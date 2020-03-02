2020/03/02 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن مخرجات للمشاريع المتلكئة وملف البطاقة التموينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: مخرجات للمشاريع المتلكئة وملف البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: مخرجات للمشاريع المتلكئة وملف البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).