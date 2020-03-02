بعد تسجيل اربع اصابات .. السليمانية تطمئن السكان: كورونا تحت السيرة

2020/03/02 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية يوم الاثنين السكان بان فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة وذلك بعد تسجيل اربع حالات اصابة بالفيروس.

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