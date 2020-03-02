راموس يرد على تصريحات بيكيه ويصف حضور كرستيانو بـ”الأمر المبهج”

2020/03/02 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق رد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عقب حسم الريال للكلاسيكو.وحقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الليجا.وقال بيكيه عقب اللقاء، إنه رأى أسوأ نسخة لريال مدريد في الكلاسيكو، على […]

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