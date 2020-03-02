الإعدام مرتين لإرهابي عن جرائم خطف وقتل في الشرقاط

2020/03/02 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق احد الإرهابيين عن جرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط.وذكرت المحكمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعويين اثنتين لمدان واحد، الدعوى الاولى عن جريمة خطف وقتل عضو مجلس ناحية الساحل […]

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