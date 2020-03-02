حملة لازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية في واسط

2020/03/02 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مفتش اثار وتراث واسط حسنين علي محمد الحسيني عن قيام المفتشية بحملة لازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية في المحافظة بالتعاون مع قسم شرطة حماية الاثار والتراث ورؤساء الوحدات الادارية والاجهزة الامنية الأخرى .واوضح الحسيني في تصريح صحفي، ان الحملة التي قامت بها مراقبية اثار النعمانية شملت ازالة التجاوز الحاصل على الموقع الاثري في […]

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