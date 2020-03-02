كورونا وتوعك صناعة السفر.. لوري أراتاني

2020/03/02 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: لوري أراتاني تقلص شركات الطيران خدماتها، وتعفي المسافرين من رسوم إلغاء الرحلات إلى آسيا، والمناطق الأخرى من العالم التي تتزايد بها إصابات فيروس كورونا، فقد أعلنت شركة «يونيتد إيرلاينز (الأميركية)، الجمعة الماضي، أنها ستلغي بعض الرحلات إلى اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وأنها ستوسع عملية الإلغاء لتشمل الرحلات بين الولايات المتحدة والصين حتى نهاية أبريل، […]

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