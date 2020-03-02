الاعدام لأرهابي مرتين مدان بقتل وخطف في الشرقاط

2020/03/02 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق احد إلارهابيين عن جرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعويين اثنتين لمدان واحد ،الدعوى الاولى عن جريمة خطف وقتل عضو مجلس ناحية الساحل الايسر في قضاء الشرقاط ،والدعوى الثانية عن جريمة خطف وقتل مسؤول الصحوة في قضاء الشرقاط".

وأضاف المركز أن "المدان اعترف بالانتماء الى مايسمى عصابات داعش الارهابية بعدما ردد البيعة وارتدى الزي الافغاني وحمل السلاح واشترك في عدة عمليات اجرامية مع افراد مجموعته في مناطق الكيارة ومخمور ومصطفى بيجي".

وأشار إلى أن "الاحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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