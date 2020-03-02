2020/03/02 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلن النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي، اليوم الاثنين، عن وصول وفد طبي اجنبي مختص بالامراض القلبية لدى الاطفال الى ‏مستشفى الصدر التعليمي في البصرة مبينا ان الفريق الطبي يتكون من ثلاثة عشر طبيب اخصائيين في الامراض القلبية للاطفال وقال الاجودي، ان “الفريق الطبي سيجري عمليات جراحة القلب المفتوح في مركز البصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وفد طبي من خارج العراق لعلاج امراض القلب في البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وفد طبي من خارج العراق لعلاج امراض القلب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).