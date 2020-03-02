انخفاض اسعار الدولار في الاسواق العالمية

2020/03/02 | 13:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة واجه الدولار، اليوم الاثنين، ضغوطا مع تقلص التدفقات على العملة الأمريكية طلبا للأمان في ظل توقعات متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.وبعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة الماضي إن "البنك المركزي سوف يتحرك عند الاقتضاء لدعم الاقتصاد".ورأى المستثمرون في تصريحاته تلميحا إلى أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة عندما يجتمع في 17 و18 آذار، وتوقعوا أن تتشجع البنوك المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.وقال كبير الاقتصاديين في وستباك، بيل إيفانز ان "هذا التصريح من المرجح اعتباره ’دعوة للعمل‘ للبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم".وهبط الدولار أمام الدولار الأسترالي واليورو والجنيه الاسترليني واليوان.وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.3% إلى ذروة شهر عند 1.059 دولار.وزاد الدولار الأسترالي 0.4% ليسجل 0.6531 دولار أمريكي وتقدم الاسترليني 0.2% ليصل إلى 1.2939 دولار.وأشار هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي بالفعل إلى تحرك ما، مصدرا بيانا قال فيه إن البنك المركزي سيأخذ الخطوات اللازمة لإشاعة الاستقرار في أسواق المال.وكبحت تصريحات كورودا مكاسب الين الياباني، الذي تراجع 0.2% إلى 108.30 ين للدولار.ومدعوما بانخفاض الدولار ومؤشرات على احتواء الوباء في الصين، قفز اليوان إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مسجلا 6.9703 للدولار.

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