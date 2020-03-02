حرب يؤكد استحالة تسنم صالح لرئاسة الحكومة والسبب..

2020/03/02 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، استحالة تسنم رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة الحكومة بسبب النصوص الدستورية، مبينا انه في حال اعتذار عادل عبد المهدي عن اكمال مشواره سيتم تحويل رئاسة الوزراء مباشرة الى النائب الاول ثامر الغضبان دون اي جدل.وقال حرب، ان “الحديث عن تسنم رئيس الجمهورية برهم صالح […]

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