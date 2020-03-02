فينيسيوس يكشف سر احتفاله على طريقة رونالدو بعد هدفه في شباك برشلونة

2020/03/02 | 13:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، السر وراء احتفاله على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد في شباك برشلونة أمس الأحد.وسجل فينيسيوس الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع برشلونة جيرار بيكي وخدعت الحارس مارك أندريه تير شتيغن، ليحتفل بعدها صاحب الـ19 عاما، من خلال ركضه

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