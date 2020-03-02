الزاملي يتحدث عن خطوتين لتقدم ’’الثورة الشعبية’’ بينها حل الشعب للبرلمان عبر تطويقه بالتظاهرات

2020/03/02 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تحدث القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (02 آذار 2020)، عن خطوتين لتقدم ’’الثوؤة الشعبية’’، بينها حل الشعب للبرلمان، عبر تطويقه بالتظاهرات، داعياً إلى قيام ثورة حقيقية لكبح "جشع" الأحزاب المتحاصصة وتجاهل مطالب الشعب المنتفض.

وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بعد أن نجحت جبهة الفساد والمحاصصة في عدم تمرير الحكومة المستقلة التي لا تنتمي لأي جهة أو حزب أو دولة معينة، بدأ الذين يشعرون بنشوة النصر يخططون لاعادة المحاصصة بثوب جديد"، مشيراً إلى إنهم "لا يخافون من الشارع المنتفض بل ولا يفكرون بدماء أكثر من ٦٠٠ شهيد و ٣٠ ألف جريح".

وأضاف، أن "الأحزاب المتحاصصة مصرة على الاستمرار بالعمل في دكاكين الاحزاب والهيئات الاقتصادية دون التفكير بنسبة فقر السماوة والناصرية والعمارة التي وصلت إلى أكثر من خمسين بالمئة، مضيفاً "لذلك نحتاج إلى ثورة حقيقية من أجل كباح جشع الأحزاب المتحاصصة وتجاهلهم لمطالب الشعب المنتفض".

وتابع الزاملي، أن "الثورة الشعبية تتمحور حول خطوتين لا ثالث لهما وهي إما ينتفض بعض الاحرار من ممثلي الشعب بالاعتصام تحت قبة البرلمان العراقي ومنع دخول أي مرشح من الأحزاب الفاسدة"، لافتاً إلى "منع تمرير أي كابينة لمرشح يرضخ لأي حزب في فرض إرادة الفساد والمحاصصة وإعادتها مرةً اخرى".

وبين القيادي الصدري أن "الخطوة الثانية وكما يقال آخر الدواء الكي إذا لم تنجح خطوة الاعتصام البرلماني يكون دور الشعب المنتفض بتطويق البرلمان بتظاهرة سلمية حضارية وفرض إرادة الشعب بحل البرلمان كما نجح بحل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال مدة اقصاها ستة اشهر"، مؤكداً إنها "أفضل الحلول لإزاحة الفساد والمحاصصة".

وكان الزاملي، قد اتهم في وقت سابق من اليوم، أطرافاً سياسية بالوقوف ضد التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وذلك لرفضه اشراكهم بعملية اختيار كابينته الحكومية، على حد قوله.

وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بعض الأحزاب السياسية التي تعتبر الحقائب الوزارية دكاكين اقتصادية، سعت بكل ما تملك للإطاحة بحكومة علاوي، لأنه رفض اشراكهم في كابينته الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "الأحزاب السنية والكردية أعلنت بشكل واضح وصريح تمسكها بالمحاصصة ورفضها التنازل عن الاستحقاقات"، لافتا إلى أن "هذه الاحزاب اشترطت تمرير الحكومة مقابل الحصول على التمثيل الحزبي وليس المكوناتي".

واشار القيادي في التيار الصدري، إلى أن "هذه الاحزاب تناست التضحيات التي بذلها المتظاهرون من أجل تشكيل حكومة مستقلة، واصرت على الاستمرار بالنهج المحاصصاتي والطائفي".

بغداد اليوم- متابعة

طالب رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاثنين (02 آذار 2020)، بضرورة احترام الحكومة العراقية المقبلة الكيان السياسي لحكومة الإقليم، وخصوصياته، والإقرار بحقوقه حسب الدستور، مبيناً أن هذا الكيان محترم دوليا وإقليمياً.

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الثاني لرئاسة البرلمان، بشير الحداد، الاثنين (02 آذار 2020)، إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان

بغداد اليوم- خاص

اتهم القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (02 آذار 2020)، أطرافاً سياسية بالوقوف ضد التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وذلك لرفضه اشراكهم بعملية اختيار كابينته الحكومية، على حد قوله.

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