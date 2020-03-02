بارزاني يطالب الحكومة المقبلة باحترام ’’كيان الإقليم’’ ويعلق على ظهور كورونا بالسليمانية

2020/03/02 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طالب رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاثنين (02 آذار 2020)، بضرورة احترام الحكومة العراقية المقبلة الكيان السياسي لحكومة الإقليم، وخصوصياته، والإقرار بحقوقه حسب الدستور، مبيناً أن هذا الكيان محترم دوليا وإقليمياً.

وقال بارزاني في تصريح صحفي، لاحدى الصحف الاردنية خلال زيارته المملكة، إن "الحكومة العراقية المقبلة لا بد لها أن تأخذ بنظر الاعتبار أهمية احترام الكيان السياسي للإقليم وحقوقه الدستورية".

وبشأن زيارته للاردن على رأس وفد رفيع، أكد بارزاني، أن "علاقاتنا مع الاردن جيدة عموما وبتصورنا انه يمكن تطوير علاقاتنا في القطاعين الاقتصادي والتجاري"، لافتا الى ان الهدف من هذه الزيارة هو تقديم الشكر والعرفان وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".

وبشأن الإعلان عن اصابات فايروس كورونا في مدينة السليمانية قال بارزاني "لم نتوقع وصول الفايروس الى كردستان، لقد اتخذنا تدابير الوقاية ونأمل من المواطنين ايضا ان يلتزموا بالإجراءات والتدابير الصحية".

وكشف عن "اتصال هاتفي مع وزير المالية العراقي، بخصوص إرسال ميزانية الاقليم، أكد له الوزير أن أحد المدراء العامين رفض التوقيع على قراره، القاضي بإرسال ميزانية الاقليم، متصورا انه بإمكانه ايقاف ارسال رواتب الموظفين".

وتابع "آمل ان تصل هذه الرواتب باسرع وقت حتى تبدأ الوزارات بتوزيعها على المواطنين".

بغداد اليوم- بغداد

تحدث القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (02 آذار 2020)، عن خطوتين لتقدم ’’الثوؤة الشعبية’’، بينها حل الشعب للبرلمان، عبر تطويقه بالتظاهرات، داعياً إلى قيام ثورة حقيقية لكبح "جشع" ال

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الثاني لرئاسة البرلمان، بشير الحداد، الاثنين (02 آذار 2020)، إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان

بغداد اليوم- خاص

اتهم القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (02 آذار 2020)، أطرافاً سياسية بالوقوف ضد التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وذلك لرفضه اشراكهم بعملية اختيار كابينته الحكومية، على حد قوله.

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