الإعدام مرتين لمدان قتل مسؤولين محليين اثنين في الشرقاط

2020/03/02 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الإثنين (2 آذار 2020)، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد الإرهابيين عن جرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعويين اثنتين لمدان واحد، الدعوى الاولى عن جريمة خطف وقتل عضو مجلس ناحية الساحل الايسر في قضاء الشرقاط، والدعوى الثانية عن جريمة خطف وقتل مسؤول الصحوة في قضاء الشرقاط".

وأضاف أن "المدان اعترف بالانتماء الى ما يسمى عصابات داعش الارهابية بعدما ردد البيعة وارتدى الزي الافغاني وحمل السلاح واشترك في عدة عمليات اجرامية مع افراد مجموعته في مناطق الكيارة ومخمور ومصطفى بيجي".

وأشار المجلس إلى أن "الاحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (2 آذار 2020)، عن حالتين جديدتين مؤكدتين مصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الرصافة ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزارة سجلت حالتين جديدتين

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الإثنين (2 آذار 2020)، ان الأشخاص الأربعة المصابون بفايروس "كورونا" جاهزين لمغادرة مستشفى الفرات العام، في العاصمة بغداد.

وقال مدير الدائرة، جاسب لطيف الحجامي عبر صفحته في "فيسبوك"،

بغداد اليوم-بغداد

لقي 8 أشخاص مصرعهم، الإثنين (2 آذار 2020) بحادث سير، في منطقة قلعة سكر، شمالي محافظة ذي قار.

وقال مصدر امني لـ(بغداد اليوم)، إن "ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير مروع، على الطريق المار بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار

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