تأجيل حفل أليسا في أربيل بسبب “كورونا”

2020/03/02 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قام القائمون على حفل الفنانة إليسا المقرر إقامته في محافظة اربيل في 20 من الشهر الجاري بتأجيله بسبب مرض كورونا، إلى تاريخ يتم الاعلان عنه لاحقا.وجاء في المنشور:”نظراً للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة اجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات وبضمنها الاحتفالات والحفلات الفنية… تقرر تأجيل حفل الفنانة إليسا المقام في […]

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