انقرة: العراق رابع اكبر مستورد للبضائع التركية

2020/03/02 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع مكتب الاحصاء الرسمي في تركيا، عن تصدر العراق المرتبة الرابعة كاكبر مستورد للبضائع التركية بعد المانيا وبريطانيا وايطاليا بزيادة قدرها 20 مليون دولار في شهر كانون الثاني الماضي.وذكر الموقع، أنه ” وفي شهر كانون الثاني الماضي احتلت المانيا المركز الاول للصادرات التركية بقيمة 1.415 مليار دولار تليها ايطاليا بمبلغ 888 مليون دولار […]

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