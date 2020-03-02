أندونيسيا تكشف عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد

2020/03/02 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تسجيل إصابة امرأتين إندونيسيتين بفيروس كورونا.

وقال ويدودو في بيان، إن الفحوصات المختبرية اثبتت إصابة امرأة تبلغ من العمر أربعة وستين عاما مع ابنتها، مشيرا الى ان الإصابة جاءت نتيجة الاختلاط المباشر بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا، وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.

وأكد وزير الصحة الاندنوسي أن الزائرة اليابانية كانت صديقة للعائلة التي ظهرت عندها الإصابة، لافتا الى ان السلطات تجري عملية بحث عن جميع الأشخاص الذين التقت بهم الزائرة اليابانية.

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