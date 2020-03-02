نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى حوار وطني للخروج من أزمة تشكيل الحكومة

2020/03/02 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية وبمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

واكد الحداد في بيان ضرورة توحيد جهود كافة الأطراف والشركاء وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بجد من أجل الحفاظ على البلد واستقرار العملية السياسية لتجاوز هذه الأزمة، والتهيئة للمرحلة المقبلة وإجراء انتخابات مبكرة.

واعتبر الحداد ان الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي من تفاقم الأوضاع وانهيار العملية السياسية والسلم المجتمعي، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والصحي وتفادي الأزمات والمشاكل.

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