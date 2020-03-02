الخارجية الإيرانية: مسار “استانا” هو الأقوى لحل الأوضاع في إدلب

2020/03/02 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مسار أستانا هو الأقوى لحل الوضع في إدلب وانهاء الأزمة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن طهران تؤكد على ضرورة اعتماد مسار استانا كونه الأقوى في ظل الأوضاع التي تشهدها إدلب، مشيرا الى ان بلاده تؤمن بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة السورية وتسعى لخفض التوتر في ادلب عبر عقد اجتماع ثلاثي لدول مسار أستانا في طهران بأسرع وقت ممكن، مبينا أن طهران اجرت اتصالات مع أنقرة وموسكو ودمشق من أجل التوصل الى النتائج المرجوة.

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