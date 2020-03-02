الاعدام لـ

2020/03/02 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية حكماً ‏بالاعدام شنقا حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام) أقدم من جملة أفعاله ‏على إغتصاب فتاة إيزيدية اثناء اجتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المشتكية الإيزيدية أهداها ‏التنظيم الارهابي الى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية".‏

وأضاف المركز أن المحكمة حكمت على الارهابي بالاعدام شنقا وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.‏

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