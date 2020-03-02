هذا مايحدث في النجف بعد تسلل فيروس كورونا من ايران ..(فيديو )

2020/03/02 | 14:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف تداول ناشطون على موقع التواصل مقطع فيديو تحدث فيه اهالي عن حجز 20 شخصا يشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في فندق قطر الندى ، وسط المدينة القديمة في النجف.

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