شركة أدوية في العراق تعلن التوصل إلى “علاج حاسم” لفيروس “كورونا”

2020/03/02 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن فريق علمي تابع لشركة “بايوماد” بإقليم كوردستان العراق، عن التوصل إلى علاج حاسم لمرض “كوفيد١٩” المعروف بفيروس كورونا الجديد.وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إن بإمكانها وضع الدواء في متناول المرضى بإقليم كردستان خلال فترة أسبوعين إذا حصلت على دعم المستثمرين.وأضافت أن هناك امكانية لايصال […]

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