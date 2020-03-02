كتلة “الصدر” تحمل شخص واحد مسؤولية “انسحاب” علاوي من الحكومة .. !

2020/03/02 | 14:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف سائرون صباح حسن، اليوم، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يفاوض من اجل طرح بعض الأسماء في الكابينة الوزارية، لافتا الى ان الكتل الرافضة للمحاصصة والمؤيدة لاستقلال […]

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