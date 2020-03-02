سعود سالم - هواجس السيد نون

2020/03/02 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ١-;- ـ قطعة ارض محترقة مثبتة باربعة مساميرعلى جدار ابيض.الصورة الأولى، يتبعها سؤال.٢-;- ـ متكئا على جذع شجرة وسط قطعة أرض محترقة مثبتة باربعة مساميرعلى جدار ابيض.الصورة الثانية، يتبعها إنتظار.٣-;- ـ الرجل المتكئ على جذع الشجرة وسط قطعة أرض محروقة مثبتة باربعة مساميرعلى جدار ابيض، ينهض من مكانه بتثاقل، يلتقط فأسه ويبدأ يحفر.صورة أخرى، يتبعها ترقّب.٤-;- ـ الرجل المتكئ على ......

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